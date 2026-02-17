$76.6291.04

Мелкадзе предложил дисквалифицировать Рассказова на сезон за драку в матче с «КАМАЗом»: «Если человек знает, что ему ничего не будет, и может драться… Это неправильно»

Полузащитник «Ахмата» Георгий Мелкадзе предложил наказать Николая Рассказова длительной дисквалификацией за драку в товарищеском матче.

Игрока "Крыльев Советов" предложили дисквалифицировать на сезон
На 44-й минуте матча с «КАМАЗом» защитник самарцев ударил Ацамаза Ревазова головой и разбил ему лицо. Ревазов упал на газон, за него вступились партнеры, и началась потасовка.

«Мне кажется, его стоит дисквалифицировать на сезон. Потому что если человек знает, что ему ничего не будет, и может драться… Считаю это неправильным, если ты профессиональный спортсмен», – сказал Мелкадзе.
