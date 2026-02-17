«Спартак» хочет сохранить арендованного игрока

«Спартак» намерен сохранить в своем составе Данила Пруцева.

В данный момент 25-летний полузащитник выступает за «Локомотив» на правах аренды. Железнодорожники хотели бы обсудить выкуп игрока, но переговоров между клубами еще нет, сообщает Metaratings.ru.

В составе «Локо» Пруцев провел 12 матчей в рамках Мир РПЛ, забил 1 гол и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.