«Спартак» хочет сохранить арендованного игрока

«Спартак» хочет сохранить Пруцева. «Локо» еще не вел переговоров о выкупе арендованного хавбека (Metaratings)
«Спартак» намерен сохранить в своем составе Данила Пруцева.
В данный момент 25-летний полузащитник выступает за «Локомотив» на правах аренды. Железнодорожники хотели бы обсудить выкуп игрока, но переговоров между клубами еще нет, сообщает Metaratings.ru.
В составе «Локо» Пруцев провел 12 матчей в рамках Мир РПЛ, забил 1 гол и отдал 3 результативных паса. Его статистику можно найти здесь.
