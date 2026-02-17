Агент Вахании раскрыл срок соглашения игрока с «Краснодаром»

Василий Голяна, агент защитника "Ростова" Ильи Вахании, раскрыл срок соглашения игрока с "Краснодаром".

© ФК "Краснодар"

"Илья подписал контракт с "Краснодаром". До лета он останется игроком "Ростова", поможет команде в весенней части чемпионата. С лета станет полноценным игроком "Краснодара". Контракт заключен на четыре года", - цитирует агента "Чемпионат".

Напомним, официально о трансфере игрока сборной России клубы сообщили сегодня, 17 февраля.

В текущем сезоне 25-летний Илья Вахания принял участие в 18 матчах за ростовскую команду в чемпионате и 4 играх в Кубке России, в которых записал на свой счет два забитых гола и результативную передачу.