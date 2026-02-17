Защитник «Локомотива» ответил на критику со стороны Слуцкого

Защитник «Локомотива» Александр Сильянов в интервью «Матч ТВ» рассказал, как отреагировал на критику со стороны экс‑главного тренера сборной России Леонида Слуцкого.

© ФК «Локомотив»

Ранее Слуцкий называл Сильянова игроком среднего уровня без сильных качеств.

— Если говорить про твою игру, какие сильные качества ты видишь?

— Не хочу себя восхвалять и рассказывать про это.

— Ты понял, к чему отсылка в этом вопросе? Каково было слышать от Слуцкого такие слова?

— Конечно, понял. Всё совершенно спокойно. Сколько людей, столько и мнений. Одному человеку нравится моя игра, другому — нет. Роналду и Месси половина мира любит, половина нет. Но если величайшие игроки кому‑то не нравятся, то я тем более могу не нравиться. Это нормально. У него такое мнение, другому тренеру я нравлюсь, — сказал Сильянов «Матч ТВ».

