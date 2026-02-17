Экс-президент «Локомотива» высказалась о поставленной перед клубом задаче

Смородская о задаче «Локо» стать чемпионом: «Меня эти четкие установки пугают! Как будто футбол – не игра, а производственное предприятие. Не верю, что они займут 1-е место»
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что перед клубом стоит задача стать чемпионом.
«Меня вот эти все четкие установки пугают! Они свойственны не только «Локомотиву». В «Динамо» очень часто практикуют, какое место занять. Как будто футбол – не игра, а производственное предприятие. Задал программу и идешь по ней. Я не верю, что «Локо» займет первое место. Считаю, у многих есть планы выиграть чемпионство. «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и дальше по списку. Пока «Локомотиву» рано такие громкие заявления делать. Посмотрим, какими вернутся после паузы, чему научились в перерыве», – сказала Смородская.
«Локомотив» занимает 3-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 37 очков после 18 туров, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 3 балла.
