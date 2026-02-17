Роналдо назвал лучших российских футболистов

Нападающий «Ростова» Роналдо назвал трёх лучших российских футболистов по своему мнению. Он выделил исключительно своих одноклубников.

— Российский футболист, который тебя впечатлил?

— Первый — Вахания, второй — Миронов, третий — Мелёхин.

— Почему все из «Ростова»?

— Потому что со мной в команде играют лучшие (улыбается), — сказал Роналдо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Ершову.

25-летний бразильский правый вингер Роналдо выступает за «Ростов» с января 2024 года. В текущем сезоне на его счету 18 матчей за жёлто-синих во всех турнирах, два забитых гола и два результативных паса.