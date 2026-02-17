«Краснодар» и «Сочи» согласовали аренду игрока

«Сочи» возьмет в аренду вингера «Краснодара» Густаво Сантоса. По данным источника, детали сделки согласованы, вскоре о переходе будет объявлено официально.

© ФК «Краснодар»

Сантос перешел в «Краснодар» прошлым летом на правах свободного агента из греческой «Ламии». В восьми матчах РПЛ-2025/26 бразилец провел восемь матчей и отметился голевой передачей.

Transfermarkt оценивает Сантоса в 700 тысяч евро. Это самая высокая стоимость в его карьере.

«Сочи» ушел на зимнюю паузу с девятью очками на последней строчке таблицы. До зоны стыковых матчей – пять очков.