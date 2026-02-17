Карпин приехал на матч «Зенита» и «Краснодара» в ОАЭ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин находится на стадионе, где пройдет товарищеская игра «Зенита» и «Краснодара», сообщает корреспондент «Матч ТВ».

© Матч ТВ

«Зенит» и «Краснодар» во вторник проведут товарищеский матч на зимних сборах в ОАЭ. Игра состоится на стадионе «Джабаль Али» в Дубае, начало в 16:00 мск.

6 февраля команда Сергея Семака уступила «Краснодару» со счетом 0:3 в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

Чемпионат России возобновится 27 февраля игрой между «Зенитом» и калининградской «Балтикой».

Прямые трансляции матчей МИР РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.