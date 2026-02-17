Футболист «Пари НН» раскрыл цели команды

Полузащитник нижегородского «Пари НН» Никита Ермаков рассказал о том, за что будет бороться его команда во второй части сезона РПЛ.

© ФК «Пари НН»

«Жду успешного выступления в нашем исполнении. Как уже говорилось, у «Пари НН» 12 финалов во второй части сезона. Важно сохранить прописку в РПЛ. Все заинтересованы в том, чтобы повышать свой уровень и перестали находиться в зоне стыковых матчей, бороться за выживание» - сказал Ермаков.

По итогам первой части сезона РПЛ «Пари НН» занимает в турнирной таблице четырнадцатое место с 14 очками на своём счету. Команда одержала 4 победы, 2 раза сыграла вничью и уступила в 12 матчах. Причиной плохих результатов «Пари НН» заключаются в проблемах с адаптацией у главного тренера Алексея Шпилевского, который поздно начал изучать РПЛ и специфику российского футбола в целом. Ещё одной проблемой является слабый состав нижегородцев: дефицит качественных игроков и низкие траты на трансферы. Ещё команда провела часть матчей вне родного стадиона из-за его ремонта.

После зимней паузы первый матч «Пари НН» проведёт 28 февраля на выезде против московского «Локомотива».