У ЦСКА нет опции обратного выкупа защитника, который перешел в «Балтику»

У ЦСКА нет опции обратного выкупа Рядно у «Балтики». Московский клуб получит 25% от перепродажи защитника (РИА Новости)
У ЦСКА нет опции обратного выкупа защитника Михаила Рядно, который перешел в «Балтику».
В понедельник «Балтика» объявила о подписании 20-летнего защитника, его контракт рассчитан до 2029 года.
«Контракт Рядно не предусматривает опции обратного выкупа. При этом ЦСКА получит 25% от последующей продажи игрока», – сообщил РИА Новости источник, знакомый с условиями сделки.
Булыкин о задаче «Локо» стать чемпионом: «Будет очень сложно, но почему нет? У них есть задор, Батраков и желание играть на победу»
Волков об Олимпиаде: «Атмосфера невероятная. Я остался в восторге, это суперсобытие»
Артета о первом месте «Арсенала»: «Это привилегия, которую мы заслужили. Семь с половиной месяцев правильной работы – это долгий срок. Игроки вселили в меня уверенность»
Булыкин о задаче «Локо» стать чемпионом: «Будет очень сложно, но почему нет? У них есть задор, Батраков и желание играть на победу»
Волков об Олимпиаде: «Атмосфера невероятная. Я остался в восторге, это суперсобытие»
Артета о первом месте «Арсенала»: «Это привилегия, которую мы заслужили. Семь с половиной месяцев правильной работы – это долгий срок. Игроки вселили в меня уверенность»