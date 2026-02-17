У ЦСКА нет опции обратного выкупа защитника, который перешел в «Балтику»

У ЦСКА нет опции обратного выкупа защитника Михаила Рядно, который перешел в «Балтику».

© Sports.ru

В понедельник «Балтика» объявила о подписании 20-летнего защитника, его контракт рассчитан до 2029 года.

«Контракт Рядно не предусматривает опции обратного выкупа. При этом ЦСКА получит 25% от последующей продажи игрока», – сообщил РИА Новости источник, знакомый с условиями сделки.