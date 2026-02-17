Футбольный агент назвал самые большие зимние трансферы в РПЛ

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что, на его взгляд, в рамках зимнего трансферного окна клубы Мир РПЛ совершили три больших трансфера — это покупка «Зенитом» хавбека Джона Джона, аренда сине-бело-голубыми форварда Джона Дурана и приобретение ЦСКА полузащитника Данилы Козлова.

— Большие переходы происходили.

— Больших переходов [было] три.

— Какие? На твой взгляд.

— Для меня переход Дурана — это бомба. Пока бумажная бомба. На бумаге — очень круто звучит. Большой переход — всё-таки 20-миллионный футболист доехал до России. Это круто. Джон Джон. И для меня… Ну, я не знаю, как этот переход там… Насколько он статусный. Просто шумный.

— Какой?

— Козлов, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».