В сборной Мали назвали условие для проведения матча с Россией

Тренер по физической подготовке сборной Мали Александр Копполани высказался о возможном товарищеском матче против России.

Тренер по физической подготовке заявил, что вероятность проведения матча довольно высокая.

"80 процентов, что матч сборной Мали с Россией состоится. Есть ещё некоторые организационные детали, прежде чем наша федерация подтвердит проведение матча. Чтобы иметь возможность освободить игроков от их клубов, мы должны организовать второй матч в эту международную паузу", - сказал Копполани "Чемпионату".

На данный момент национальная команда Мали занимает 54-е место в турнирной таблице рейтинга ФИФА, сборная России занимает 33-ю строчку.

Ранее, 15 ноября 2025 года, подопечные Валерия Карпина проводили товарищеский матч против Чили. Национальная команда России уступила со счетом 0:2.