Клуб Слуцкого потерпел пятое поражение подряд в азиатской ЛЧ

Завершился матч 8-го тура Восточного региона азиатской Лиги чемпионов, в котором встречались «Бурирам Юнайтед» (Таиланд) и «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским тренером Леонидом Слуцким. Игра закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 11-й минуте счёт открыл защитник «Бурирам Юнайтед» Кёртис Гуд. На 22-й минуте нападающий Супханат Муеанта укрепил преимущество тайской команды.

После восьми матчей Восточного региона азиатской Лиги чемпионов «Шанхай Шэньхуа» набрал четыре очка и занимает предпоследнее, 11-е место. В минувшем туре команда Слуцкого уступила японскому клубу «Матида Зельвия» со счётом 0:2.