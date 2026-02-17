Тренер «Арсенала» высказался о лидерстве команды в таблице АПЛ

Артета о первом месте «Арсенала»: «Это привилегия, которую мы заслужили. Семь с половиной месяцев правильной работы – это долгий срок. Игроки вселили в меня уверенность»
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о лидерстве его команды в таблице АПЛ.
Лондонцы на 4 очка опережают «Манчестер Сити». 18 февраля «Вулверхэмптон» примет «Арсенал» в рамках перенесенного матча 31-го тура АПЛ.
– Наша нынешняя позиция – это привилегия, потому что мы это заслужили, [лидируем] так долго. Семь с половиной месяцев – это долгий срок, чтобы каждый день делать все правильно и показывать тот уровень игры, на котором мы находимся.
Нам нужно это принять. Знаем, что в среду нас ждет очень сложный матч. Наш недавний опыт с «Вулвс» показал, как сложно завоевать три очка. Я очень хорошо знаю Роба [Эдвардса] и то, как он строит игру своих команд. Это будет действительно серьезное испытание.
Мои игроки вселили в меня уверенность благодаря тому, что мы делали до сих пор, делали каждый день. Это самая главная гарантия – показывать это в каждом соревновании и тем способом, которым мы это делали, несмотря на все трудности, с которыми уже столкнулись.
Все это вселяет в меня уверенность, потому что именно так мы готовимся. Я обретаю уверенность не от того, что себе воображаю, а от того, что вижу каждый день во время подготовки, а также от того, насколько сильно игроки этого хотят. Мы там, где хотим быть, это точно.
– Насколько влияет то, что «Ман Сити» рядом?
– Мы думаем о том, что нам нужно делать сейчас, как сыграть против «Вулвс», чтобы быть лучше них и победить. Вот и все, – сказал Артета.
