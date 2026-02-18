"Ахмат" арендует игрока "Спартака"

Игрок красно-белых близок к аренде в грозненский клуб.

Как утверждает источник, крайний защитник "Спартака" Даниил Хлусевич продолжит карьеру в "Ахмате". Сообщается, что аренда будет рассчитана до конца текущего сезона и не предусматривает выкуп прав на футболиста.

Отмечается, что стороны обо всем договорились и игрок присоединится к новой команде уже в России, после сборов грозненцев в Турции.

Хлусевич отметился в этом сезоне одним забитым мячом в 10 матчах за красно-белых в РПЛ и Кубке России. 24-летний латераль провел на поле 521 минуту.