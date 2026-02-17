Гол Рассказова помог "Крыльям Советов" победить "Челябинск"

В составе самарского клуба отличились правый защитник Николай Рассказов, опорный полузащитник Фернандо Костанца и атакующий полузащитник Амар Рахманович. За "Челябинск" голы забили атакующий полузащитник Тимофей Комиссаров и нападающий Лассана Н’Диайе.

© Rusfootball

Товарищеские матчи

Формат матча - 2 тайма по 45 минут и 1 тайм 30 минут

Голы: Рассказов, 34, Костанца, 46, Рахманович, 116 (пен) - Комиссаров, 21, Н'Диайе, 118 (пен).

"Крылья Советов": Песьяков, Ороз, Чернов, Божин, Гальдамес, Рассказов, Костанца, Баньяц, Столбов, Олейников, Шуманский.

С 61-й минуты: Кокарев, Чернов (Ороз, 91, Фернандес, 106), Лепский, Евгеньев, Лысов, Бабкин (Рахманович, 113), Печенин, Хубулов, Ахметов, Рахманович (Джеффри, 106), Игнатенко.

"Челябинск": Голиков, Бердников (Байтуков, 62), Жиров, Кочиев, Агаев (Гудков, 62), Палкин, Емельянов, Гаджимурадов, Левин, Комиссаров, Гонгадзе (Эза, 69).

Предупреждения: Емельянов, 45, Костанца, 50.