«МЮ» не планирует делать «Барселоне» скидку на Рэшфорда. Выкуп Маркуса обойдется в 30−35 млн евро

«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Маркуса Рэшфорда «Барселоне» дешевле, чем изначально договаривались.

© Sports.ru

По информации ESPN, манкунианцы не планируют вести переговоры о снижении суммы выкупа арендованного форварда. Приобрести англичанина – в соответствии с договором – можно за 30−35 млн евро.

Сам Рэшфорд хотел бы остаться в «блаугране». За «Барселону» он забил 10 голов в 34 матчах во всех турнирах.