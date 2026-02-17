Галатасарай – Ювентус – 5:2, обзор первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов, голы, Копмейнерс, Сара, Ланг, Санчес

Туринцам для выхода в 1/8 финала теперь необходимо чудо.

«Галатасарай» и «Ювентус» выдали настоящее шоу в первом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов! Отличная разминка перед играми «Реала» и «ПСЖ». Возможно, перебить битву в Стамбуле не удастся никому ни сегодня, ни завтра. Рассказываем о весёлых 90 минутах на «РАМС Парк».

В стартовом составе «Галатасарая» не оказалось сразу нескольких звёзд. Лерой Зане, Илкай Гюндоган, Мауро Икарди и Уилфрид Синго начали на скамейке. Впрочем, и без них у Окана Бурука был отличный выбор. Прибивать «Ювентус» вышли Лукас Торрейра, Ноа Ланг, Виктор Осимхен и Барыш Алпер Йылмаз.

А главным героем «Галатасарая» на старте стал Габриэл Сара. Уже на 15-й минуте 26-летний бразилец открыл счёт. Капитан «Ювентуса» Кенан Йылдыз «поплыл» на родине, обрезался в своей штрафной, после чего турка накрыл Осимхен. Виктор покатил на Ланга, но нидерландцу нанести удар помешал Бремер. Но мяч от ноги бразильца отскочил на Сара – тот расстрелял из убойной позиции Микеле Ди Грегорио.

И тут же «Ювентус» забил ответный гол! Да, буквально в следующей атаке. Андреа Камбьязо подал в штрафную, Пьер Калюлю пробил головой – Угурджан Чакыр отразил удар. Но мяч прилетел ровно на ногу Тёну Копмейнерсу, которому оставалось только точно пробить. 1:1 к 16-й минуте.

К получасу с «Ювентусом» приключилась неприятная история. Бремер получил травму: он покинул поле, державшись за заднюю поверхность бедра. Не везёт с повреждениями главному защитнику туринцев. Однако уходил Бремер с поля уже при счёте 2:1 в пользу итальянцев. На 32-й минуте Копмейнерс оформил дубль: Тён обыгрался с Уэстоном Маккенни, влетел в штрафную и мощно зарядил в ближнюю девятку. Удивительно, что нидерландец оформил два первых результативных действия в сезоне!

После перерыва веселье продолжилось. Уже на 49-й минуте «Галатасарай» сравнял счёт. Арендованный у «Наполи» Ноа Ланг огорчил главного соперника неаполитанцев: после «пожара» в чужой штрафной вингер оказался первым на добивании. Огромные вопросы вызывали действия защитников «Юве» на протяжении всего матча. Второй пропущенный мяч – один из пунктов.

«Галатасарай» не остановился. Стамбульцы чувствовали, что перед родными трибунами команда способна додавить «Ювентус». Именно это и произошло. На 60-й минуте Сара навесил со штрафного, а Давинсон Санчес головой переправил мяч в ворота. Ллойд Келли без шансов уступил верховую борьбу колумбийцу.

Чуть позже антигероем матча стал ещё один представитель Колумбии – Хуан Кабаль. Футболист «Ювентуса» вышел на замену после перерыва, но уже на 67-й минуте отправился отдыхать. Дважды он нарушил правила на Йылмазе, за что получил две жёлтых карточки. Катастрофа для Лучано Спаллетти.

«Галатасарай» же почувствовал, что сегодня можно выиграть и крупнее. Команда Бурука понеслась забивать ещё – и справилась с задачей. На 75-й минуте Осимхен обокрал в чужой штрафной беднягу Келли, нигериец выбил мяч прямо на Ланга, а тот перекинул бросившегося ему в ноги Ди Грегорио. 4:2! Кто бы мог подумать о таком исходе перед матчем!?

Но и на этом стамбульцы не остановились. Уже на 86-й минуте Саша Боэ забил пятый (!) мяч в ворота «Ювентуса». Совсем рассыпались гости в меньшинстве. И теперь туринцам необходимо большое чудо на своём поле, чтобы просто перевести игру в экстра-таймы. Они, кстати, впервые в турнире пропустили пять голов. А «Галатасараю» достаточно разгромно не уступить в Италии, чтобы шагнуть в 1/8 финала.