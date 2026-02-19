$76.1590.27

"Пари НН" объявил об аренде защитника "Зенита"

Rusfootballиещё 3

Игрок "Зенита" продолжит карьеру в нижегородском клубе.

«Пари НН» объявил о трансфере игрока «Зенита»
© ФК "Зенит"

"Зенит" достиг договоренности о досрочном прекращении аренды центрального защитника Ильи Кирша в новороссийском "Черноморце". Футболист продолжит карьеру на правах аренды в "Пари НН". Соглашение действует до конца июня этого года и включает возможность выкупа игрока.

21-летний Кирш является воспитанником Академии петербургского клуба. В первой части текущего сезона он провел 17 матчей в Первой Лиге и Кубке России, в которых не отметился голевыми действиями.

Rusfootball: главные новости
Rusfootball: главные новости