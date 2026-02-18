Сафонов дважды пропустил от "Монако" за 18 минут матча

Французский клуб «Пари Сен-Жермен» на выезде победил «Монако» со счётом 3:2 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра состоялась 17 февраля на стадионе «Луи II».

У гостей два мяча забил Дезире Дуэ на 29-й и 67-й минутах, ещё один гол на счету Ашрафа Хакими на 41-й минуте. В составе «Монако» дубль оформил Фоларин Балогун, отличившийся на 1-й и 18-й минутах. Первый мяч он забил после передачи российского полузащитника Александра Головина, который вышел в стартовом составе.

На 48-й минуте Головин был удалён с поля за грубую игру, получив прямую красную карточку. В нынешнем сезоне он провёл 26 матчей, забил два гола и сделал пять результативных передач.

Ворота ПСЖ в этой встрече защищал российский голкипер Матвей Сафонов.

По итогам общего этапа турнира «Монако» занял 21-е место, «Пари Сен-Жермен» — 11-е. Ответный матч определит участника 1/8 финала Лиги чемпионов.

