Сафонов дважды пропустил от "Монако" за 18 минут матча

Российский вратарь "ПСЖ" пропустил два гола от "Монако" в первом тайме матча плей-офф Лиги чемпионов. Нападающий "Монако" Фоларин Балогун открыл счет на первой минуте встречи с передачи Александра Головина, а спустя 17 минут оформил дубль. На данный момент "ПСЖ" с Матвеем Сафоновым в воротах проигрывает со счетом 1:2.

Россиянин вышел на поле в стартовом составе парижан. Встреча лиги чемпионов между "Монако" и "ПСЖ" проходит на стадионе "Луи II" в Монако. Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по мсоквсокму времени.

Ответный матч команд состоится в 25 февраля и пройдёт на стадионе "Парк де Пренс" в Париже. По итогам общего этапа Лиги чемпионов монегаски набрали 10 очков и расположились на 21-й строчке. Парижане довели количество набранных очков до 14 и заняли 11-е место.