Головин получил самую низкую оценку в матче ЛЧ. Сафонов — худший в составе «ПСЖ»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин получил самую низкую оценку среди всех игроков первого матча стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 с «ПСЖ» (2:3). Об этом сообщает популярный статистический портал Whoscore.

По данным источника, оценка Головина составляет 5,9. В его активе голевая передача и удаление, после которого парижанам удалось вырвать победу в матче. Отметим, вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов получил, по данным того же портала, самую низкую оценку среди всех игроков красно-синих — 6,0. На его счету два пропущенных мяча и два сейва. Лучим игроком матча от Whoscored стал вышедший на замену автор дубля и голевого паса вингер парижан Дезире Дуэ (9,6).

По данным других топовых статистических порталов, Головин также расположился в числе худших игроков матча. Так, Flashscore выставил россиянину 5,4 — худший результат в матче. У Сафонова — 6,5 — вторая самая низкая в составе «ПСЖ». Лучший в данном рейтинге снова Дуэ (9,9).

А по данным Sofascore, Головин получил оценку 6,4. У Сафонова — 6,2. Лучшим игроком признан вновь Дуэ (9,2).

Ответный матч между командами состоится 25 февраля.