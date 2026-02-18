УЕФА расследует расистский инцидент с Винисиусом в матче ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций инициировал дисциплинарное расследование инцидента в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов между «Бенфикой» и мадридским «Реалом» (0:1). Поводом стали заявления о расистских оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.

УЕФА намерен опросить всех участников эпизода, в том числе Килиана Мбаппе, который после матча публично утверждал, что полузащитник лиссабонского клуба Джанлука Престианни допустил расистские высказывания. Если необходимых доказательств выявлено не будет, санкции применяться не станут.

В Лиссабоне встреча завершилась победой мадридцев со счетом 1:0 — решающий гол забил Винисиус. Во втором тайме игра была остановлена почти на девять минут после обращения бразильца к арбитру Франсуа Летексье. Ответная встреча назначена на 25 февраля и пройдет на «Сантьяго Бернабеу».