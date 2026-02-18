Сафонов отреагировал на победу ПСЖ в матче ЛЧ с «Монако»

Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов прокомментировал победу над «Монако» (3:2) в матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Монако» показал нам, что это Лига чемпионов и здесь никто не намерен уступать просто так. Но мы это понимаем, и я рад, что моя команда проявила характер. Мы выполнили половину работы. Если хотим взять трофей, то должны пройти через многое. Ничто не могло изменить нашей задачи, а задача была одна — победа. Во втором матче произойти может всякое, и мы к этому готовы», — приводит слова Сафонова официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится в среду, 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.