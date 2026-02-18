Вингер ПСЖ Дезире Дуэ: моя работа — помогать команде

Французский вингер «ПСЖ» Дезире Дуэ прокомментировал победу над «Монако» (3:2) в матче первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

«Главное не то, как сыграл лично я. Главное — наша победа. Мы выполнили свою работу и очень этому рады. Моя работа — помогать команде. Не могу сказать, полностью ли мы контролируем ситуацию в этом противостоянии. Следующий матч будет в любом случае сложным. Мы должны быть готовы», — приводит слова Дуэ официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между командами состоится в среду, 25 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. По итогам общего этапа Лиги чемпионов «Монако» набрал 10 очков и занял 21-е место. Парижский клуб с 14 очками расположился на 11-й строчке.