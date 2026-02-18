Впервые в истории ЛЧ россиянин и американец забили гол совместными усилиями

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин отдал голевой пас на американского нападающего монегасков Флориана Балогуна в первом стыковом матче Лиги чемпионов с «ПСЖ».

© ФК "Монако"

По данным официальной статистики, этот эпизод стал первым случаем в истории турнира, когда россиянин и американец организовали совместный гол в рамках розыгрыша главного еврокубка.

Встреча прошла 17 февраля и завершилась со счетом 3:2 в пользу «ПСЖ». Передача Головина была зафиксирована уже на первой минуте матча. В начале второго тайма Головин был удален с поля; обстоятельства удаления отражены в протоколе игры.

За парижан сыграл российский голкипер Матвей Сафонов. Он пропустил 2 мяча, один из которых произошел на первой минуте.

Ответный матч стыкового раунда между «ПСЖ» и «Монако» назначен на 25 февраля и пройдет на Парк де Пренс в Париже.