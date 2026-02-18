Грузинский игрок ПСЖ повторил антирекорд Лиги чемпионов

Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия восемь раз пробивал по воротам «Монако» в первом стыковом матче Лиги чемпионов, при этом ни один из его ударов не попал в створ. Такой показатель повторяет антирекорд турнира. Ранее на аналогичную статистику дважды выходил Тьерри Анри — в матчах с «Челси» в 2004 году и с ЦСКА в 2006 году.

© Соцсети

Поединок между «Монако» и «ПСЖ» прошел 17 февраля и завершился со счетом 3:2 в пользу парижан. В составе «ПСЖ» голы забивали Дуэ (дубль) и Хакими. На 48-й минуте с поля был удален полузащитник «Монако» Александр Головин.

Ворота красно-синих в этой встрече защищал россиянин Матвей Сафонов. Игрок национальной команды России пропустил 2 мяча.

Ответный стыковой матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Монако» запланирован на 25 февраля. Победитель по сумме двух матчей выйдет в 1/8 финала.