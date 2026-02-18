Семин прокомментировал удаление Головина в матче ЛЧ

Семин прокомментировал удаление Головина в матче Лиги чемпионов
Российский тренер Юрий Семин прокомментировал удаление полузащитника "Монако" Александра Головина в матче Лиги чемпионов с "ПСЖ".
По словам Семина, Головину нужно учиться управлять своими эмоциями.
В ночь с 17 на 18 февраля "Монако" на домашнем стадионе уступил "ПСЖ" в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов УЕФА со счетом 2:3. Александр Головин вышел на поле с первых минут и отметился голевой передачей, а на 48 минуте встречи получил прямую красную карточку.
В нынешнем сезоне Головин вышел на поле в 26 встречах во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча и пять голевых передач. Также полузащитник получал красную карточку в матче чемпионата Франции.