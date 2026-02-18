Защитника «Спартака» предлагали «Локомотиву»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич мог перейти в «Локомотив» на правах аренды.

Представители игрока предложили красно-зеленым, но стороны не договорились по условиям, «железнодорожники» отказались от сделки.

24-летний Хлусевич в сезоне-2025/26 провел за «Спартак» 10 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч.

Соглашение между футболистом и красно-белыми рассчитано до конца июня 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 2,8 млн евро. Хлусевич выступает за столичную команду с января 2022 года. Ранее он играл за тульский «Арсенал» и «Краснолесье».

После 18 туров «Спартак» с 29 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» замыкает тройку лидеров. У красно-зеленых 37 очков.

Лидирующий «Краснодар» имеет 40 очков. Следом идет «Зенита». Команда Сергея Семака набрала 39 очков.