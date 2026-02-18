Бразильский клуб сделал новое предложение по футболисту "Зенита"

Бразильский клуб сделал новое предложение петербургскому "Зениту" по трансферу одного из футболистов.

По информации источника, бразильский "Палмейрас" предложил петербургскому "Зениту" 14 миллионов евро за трансфер центрального защитника Нино - переход может быть оформлен в летнее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые отказали нескольким клубам, желающим приобрести бразильского защитника.

В текущем сезоне Нино вышел на поле в 17 матчах во всех турнирах и отметился одним забитым мячом и одной голевой передачей. Контракт 28-летнего бразильца с "Зенитом" рассчитан до лета 2028 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 10 миллионов евро.