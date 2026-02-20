Комментатор Орлов оценил новичков «Зенита»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил новичков петербургского "Зенита".

По словам Орлова, новички "Зенита" - приличные и соответствуют уровню стартового состава.

- Сразу хочу сказать мнение о новичках "Зенита". Они очень приличные. Они для основного состава, они очень техничные, координированные, видят поле. Это удачные приобретения. Что получится, как они встроятся в игру — это уже зависит от командных действий, от партнёров, от тренерского штаба, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

Напомним, что петербуржцы в зимнее трансферное окно приобрели у "РБ Брагантино" Джона Джона, а также подписали Игоря Дивеева и арендовали форварда "Аль-Насра" Джона Дурана.

По итогам 18 сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 набранными очками в своем активе. В 19 туре Российской Премьер-Лиги петербуржцы на домашнем стадионе примут калининградскую "Балтику", которая располагается на пятой строчке в таблице с 35 баллами.