Моуринью высказался о поведении Винисиуса Жуниора в матче ЛЧ

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался о поведении вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в матче Лиги чемпионов (0:1).

© Sports.ru

Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

Моуринью получил красную карточку в конце матча за споры с арбитром.

По окончании встречи португальский тренер заявил, что Винисиус «не отпраздновал в уважительном ключе».