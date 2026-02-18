Комментатор Орлов объяснил, как «Балтике» удалось удержать своих лидеров

Известный комментатор Геннадий Орлов ответил на вопрос, как «Балтике» удалось удержать своих лидеров после первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги. Эксперт считает, что у калининградского клуба хорошая спонсорская поддержка, благодаря которой удалось заинтересовать футболистов. Напомним, зимой «Балтику» покинул только Владислав Саусь — полузащитник перешёл в «Спартак».

«Были готовы трёх игроков продать, а продали одного. Удержали и Петрова Максима, и Бевеева. Значит нашлись бонусы, чем-то заинтересовали футболистов. То есть поддержка спонсорская у «Балтики» хорошая», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».