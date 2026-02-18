Капитан «Краснодара» рассказал, что его порадовало в матче с «Зенитом»

Армянский полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что больше всего его порадовало в товарищеском матче с петербургским «Зенитом» (0:1).

«На поле вернулся Джон Кордоба. Это, конечно, порадовало. Ждали», - заявил Сперцян.

17 февраля Кордоба вышел в стартовом составе «Краснодара» на товарищеский матч против «Зенита» сыграл 30 минут и результативными действиями не отметился.

Джон пополнил состав «Краснодара» в июле 2021-го года. Предыдущей командой Джона стала берлинская «Герта» из чемпионата Германии.

Трудовое соглашение колумбийского футболиста с черно-зелеными рассчитано до конца июня 2027 года.

В текущем сезоне 32-летний Кордоба провел за «Краснодар» 24 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость колумбийского нападающего в 10 млн. евро.

После 18-ти сыгранных туров «Краснодар» под руководством россиянина Мурада Мусаева с 40 очками идет на первом месте в чемпионате России розыгрыша 2025-2026 годов.

В прошлом году Кордоба с 69 голами стал лучшим бомбардиром в истории «Краснодара». Команда была основана в 2008-ом году российским бизнесменом Сергеем Галицким.