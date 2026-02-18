В УЕФА отреагировали на информацию о расследовании инцидента с Винисиусом

В Союзе европейских футбольных ассоциаций прокомментировали информацию о дисциплинарном расследовании эпизода с обвинениями от Винисиуса Жуниора в расистских оскорблениях, произошедшего в первом стыковом матче Лиги чемпионов «Бенфика» — «Реал» Мадрид (0:1).

«В настоящее время проводится анализ официальных отчётов о матчах, сыгранных вчера вечером. В случае обнаружения нарушений возбуждаются разбирательства, и если они приводят к наложению дисциплинарных санкций, информация об этом публикуется на сайте дисциплинарного отдела УЕФА. На данном этапе у нас нет дополнительной информации или комментариев по этому вопросу», — приводит текст заявления УЕФА Sky Sports News в социальной сети Х.