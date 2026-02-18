$76.7490.87

Трент об инциденте с Винисиусом: «Позор. Это затмило собой игру и его потрясающий гол. Это отвратительно, такому нет места ни в футболе, ни в обществе»

Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд осудил оскорбления в адрес одноклубника Винисису Жуниора.

Защитник «Реала» высказался об инциденте с Винисиусом
В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу над «Бенфикой» со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус обвинил форварда соперника Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной».

«Я думаю, что произошедшее, – позор для футбол. Это затмило собой игру, а также его потрясающий гол. Вини уже несколько раз сталкивался с подобным на протяжении своей карьеры. Испортить такой вечер для нашей команды – это позор. Этому нет места ни в футболе, ни в обществе. Это отвратительно», – сказал Александер-Арнолд в послематчевом интервью.
