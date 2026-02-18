Защитник «Реала» высказался об инциденте с Винисиусом

Защитник «Реала» Трент Александер-Арнолд осудил оскорбления в адрес одноклубника Винисису Жуниора.

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Реал» одержал выездную победу над «Бенфикой» со счетом 1:0. Игру останавливали во 2-м тайме после того, как Винисиус обвинил форварда соперника Джанлуку Престианни в том, что тот назвал его «обезьяной».