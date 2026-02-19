Экс-футболист Тюрам раскритиковал Моуринью на фоне расистского скандала

Бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам раскритиковал главного тренера «Бенфики» Жозе Моуринью на фоне расистского скандала вокруг крайнего нападающего мадридского «Реала» Винисиуса. Напомним, бразилец утверждал, что форвард «Бенфики» Джанлука Престианни назвал его обезьяной по ходу первого стыкового матча Лиги чемпионов УЕФА. Моуринью после игры усомнился, что футболист его команды обзывал Винисиуса.

«Характер его высказываний многое говорит, почему мы не движемся вперёд. Моуринью – отличный тренер с выдающейся карьерой. Он работал со многими темнокожими футболистами, но это не мешает ему, во-первых, сомневаться в правдивости расистского акта, во-вторых, ставить под сомнение ответственность жертвы за то, как он отпраздновал свой гол. Как он может такое говорить? Кто вы такой, господин Моуринью, чтобы решать, что Винисиус имеет право делать, а что нет? Это суждение отдаёт превосходством белой расы и нарциссизмом. Расистский акт, которому подвергся Винисиус, был связан не с его поведением, а с цветом его кожи. Вы считаете, что дети, ставшие жертвами расистских актов в школе или в футболе, являются жертвами своего поведения? Нет. Моуринью предполагает, что это может быть вина Винисиуса, что он сам виноват. Чувство превосходства, которое есть у некоторых белых людей, мешает им поставить себя на место жертв. Как мы можем игнорировать, что говорят игроки? Что, Винисиус сошёл с ума, выдумал оскорбление и бросился к судье? Мбаппе тоже это слышал, он тоже сошёл с ума? Темнокожие сошли с ума, верно? Они параноики и выдумывают истории… Выглядит жалко, когда Моуринью пытается убедить нас, что Винисиус сам виновен в расизме, с которым он сталкивается. Такой анализ сводит его к мелочности, к ничтожному человеку. Пока такое поведение будет иметь место, мы не будем едины в борьбе. И это тоже часть истории расизма. Моуринью анализирует расистский поступок не как человек, а как белый человек», — приводит слова Тюрама L’Equipe.