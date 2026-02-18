Полузащитник "Динамо" Мх продолжит карьеру в Белоруссии

Дагестанский клуб отдал игрока в аренду.

© ФК "Динамо" Махачкала

20-летний атакующий полузащитник "Динамо" Шамиль Гаджиев проведет сезон в клубе высшей лиги Белоруссии, сообщает пресс-служба махачкалинского клуба. Игрок перешел на правах аренды в "Нафтан–Новополоцк". Соглашение рассчитано до 10 декабря нынешнего года.

В этом сезоне Гаджиев принял участие в 14 матчах за махачкалинскую команду в РПЛ и Кубке России, в которых провел на поле 496 минут и отличился результативной передачей.