Мостовой оценил красные карточки Головина

Мостовой о красных Головина: «Может, у него какие-то проблемы в жизни, футболисты такие же живые люди. Он никогда не был грубым игроком»
Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался об удалениях Александра Головина.
Полузащитник «Монако» получил прямую красную карточку за удар шипами в голень Витинье в начале второго тайма стыкового матча Лиги чемпионов с «ПСЖ» (2:3).
До этого россиянин заработал две желтые карточки за 10 секунд в матче Лиги 1 против «Нанта» (3:1).
«Какое-то совпадение в случае с красными карточками Головина. Такое бывает. Лучше у Саши спросить. Может, у него какие-то проблемы в жизни. Футболисты такие же живые люди. Может, что-то в голове крутится. Головин никогда не был грубым футболистом и не будет таким. Так сложилось. Тренер посмотрит эпизод, поговорят», – сказал Мостовой.
«Балтика» арендовала Ласерду с правом выкупа и отдала Фернандеса в аренду «Навбахору»
Лещук о «Динамо» при Карпине: «Старались выполнять требования, но результата не было – из-за этого у всех было напряжение, меньше уверенности. В клубе многое перестраивалось ради него»
Евгений Плющенко: «Жаль, что Самоделкиной занизили оценки. По итогам короткой она должна быть не на 12-м месте, а гораздо выше»
«Балтика» арендовала Ласерду с правом выкупа и отдала Фернандеса в аренду «Навбахору»
Лещук о «Динамо» при Карпине: «Старались выполнять требования, но результата не было – из-за этого у всех было напряжение, меньше уверенности. В клубе многое перестраивалось ради него»
Евгений Плющенко: «Жаль, что Самоделкиной занизили оценки. По итогам короткой она должна быть не на 12-м месте, а гораздо выше»