Министр спорта РФ назвал критиков лимита на легионеров "балаболами"

Михаил Дегтярев, являющийся министром спорта Российской федерации, высказался на тему неотвратимости ужесточения лимита на легионеров в чемпионате России.

«Потому что я за это отвечаю в отличие от балаболов, которые это обсуждают и комментируют. Я имею в виду развитие детско-юношеского футбола. Мера однозначно приведёт к тому, что возбудятся все. Я смотрю вдолгую. Это стратегия на десятки лет», — заявил Дегтярёв.

Текущий лимит на легионеров в РПЛ регламентирует до 13 иностранных футболистов в заявке клуба и не более 8 одновременно на поле во время матча.

При этом футболисты, из стран Евразийского экономического союза — Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии не учитываются в данном ограничении.

Ранее министерство спорта РФ совместно в РФС утвердило сокращение числа иностранцев в заявке команд РПЛ до десяти, при пяти легионерах на поле, начиная с сезона 2026-2027 годов.

После 18-ти сыгранных туров «Краснодар» под руководством россиянина Мурада Мусаева с 40 очками лидирует в чемпионате России.

На втором месте находится петербургский «Зенит» (39), а на третьем – московский «Локомотив» (37).