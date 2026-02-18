Защитник «Бенфики» обвинил Винисиуса в неуважении к болельщикам

Защитник «Бенфики» Даль о праздновании Винисиуса: «Он проявил неуважение к нашим болельщикам и к нам после того, как забил хороший гол»
Защитник «Бенфики» Самуэль Даль обвинил вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в неуважении к болельщикам португальского клуба во время матча Лиги чемпионов (0:1).
Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.
Даль заявил, что не может комментировать произошедшее между Винисиусом и Престианни, однако раскритиковал бразильца.
«Меня там не было, я ничего не слышал. Он забил хороший гол, но после этого он проявил неуважение к болельщикам «Бенфики» и к нам», – сказал Самуэль в интервью Sport TV.
