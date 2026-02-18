Защитник «Бенфики» обвинил Винисиуса в неуважении к болельщикам

Защитник «Бенфики» Самуэль Даль обвинил вингера «Реала» Винисиуса Жуниора в неуважении к болельщикам португальского клуба во время матча Лиги чемпионов (0:1).

© Sports.ru

Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной». Матч приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

Даль заявил, что не может комментировать произошедшее между Винисиусом и Престианни, однако раскритиковал бразильца.