«Балтика» отдала нападающего в аренду в узбекистанский клуб

Нападающий Алекс Фернандес продолжит карьеру в чемпионате Узбекистана. Калининградская «Балтика» объявила о переходе бразильского форварда в «Навбахор» на правах аренды.

Согласно официальному сообщению пресс-службы балтийцев, арендное соглашение рассчитано до окончания 2026 года.

Фернандес пополнил ряды калининградского клуба в 2024 году. За время выступлений в составе «Балтики» бразилец провёл 36 матчей во всех турнирах и отметился 11 забитыми мячами.

2025-й год нападающий провёл в аренде в азербайджанском «Нефтчи», где принял участие в 16 встречах, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Балтика» с 35 очками располагается на пятой строчке.

Первый официальный матч после зимней паузы подопечные проведут 27 февраля на выезде против санкт-петербургского «Зенита».