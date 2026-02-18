В "Зените" рассказали о состоянии здоровья защитника

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук ответил, все ли в порядке с защитником Нуралы Алипом, получившим повреждение в матче с "Краснодаром".

"Нурик - боец! Мы знаем, что болевой порог у него достаточно высокий - в таких ситуациях он готов сразу вернуться на поле. Но мы ему сказали - не стоит, лучше сначала оценим состояние в более спокойной обстановке. Думаю, проблем у него нет, продолжит работу дальше", - сказал Тимощук.

Во вторник, 17 февраля, состоялся товарищеский матч между "Зенитом" и "Краснодаром". Встреча проходила в рамках зимних сборов в Дубае и завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 1:0. Единственный гол на свой счет записал нападающий Максим Глушенков.

Напомним, защитник петербургской команды Нуралы Алип вышел на замену на 79-й минуте и получил повреждение в столкновении с соперником. На 90-й минуте игрок покинул поле.