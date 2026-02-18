Игрок "Рубина" рассказал об амбициях команды

Полузащитник "Рубина" Олег Иванов рассказал об амбициях команды.

© ФК "Рубин"

"Обогнать "Спартак"? Обогнать можно и еще кого-то повыше. Мы третий год пытаемся смотреть, кто над нами, и можем ли мы их догнать. Я просто не хочу загадывать. В прошлом году говорил, что мы смотрим на ЦСКА, а армейцы так рванули весной, что их тяжело было догнать", - сказал Иванов.

"Рубин" финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги по итогам осенней части текущего сезона. Казанская команда набрала 23 очка в 18 сыгранных матчах и ушла на зимнюю паузу, отставая на шесть баллов от идущего на шестой строчке московского "Спартака".

Напомним, в январе на посту главного тренера "Рубина" произошло извенение - вместо Рашида Рахимова команду возглавил Франк Артига.

Казанцы возобновят чемпионат России 28 февраля выездной встречей против махачкалинского "Динамо" в рамках 19-го тура.