Игрок "Рубина" рассказал об амбициях команды

"Можно обогнать кого-то и повыше "Спартака". Капитан "Рубина" - о стимуле на вторую часть РПЛ
Полузащитник "Рубина" Олег Иванов рассказал об амбициях команды.
"Рубин" финишировал на седьмом месте в турнирной таблице Российской Премьер-лиги по итогам осенней части текущего сезона. Казанская команда набрала 23 очка в 18 сыгранных матчах и ушла на зимнюю паузу, отставая на шесть баллов от идущего на шестой строчке московского "Спартака".
Напомним, в январе на посту главного тренера "Рубина" произошло извенение - вместо Рашида Рахимова команду возглавил Франк Артига.
Казанцы возобновят чемпионат России 28 февраля выездной встречей против махачкалинского "Динамо" в рамках 19-го тура.