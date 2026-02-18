Эксперт сравнил составы «Краснодара» и «Зенита»

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, у кого сильнее состав — у санкт-петербургского «Зенита» или же у действующего чемпиона России в лице «Краснодара».

— У кого сильнее состав — у «Краснодара» или у «Зенита»?

— Здесь надо не так смотреть.

— Мне кажется, у «Зенита». По именам если смотреть.

— По именам — да. Но если брать по сыгранности, то лучше у «Краснодара». Конечно. Потому что, чтобы мы там ни говорили, Джон Джон и Дуран только пришли. А я думаю, что эти футболисты будут определять игру и очень сильно на неё влиять, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».