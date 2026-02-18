Вратарь «Динамо» рассказал о периоде под руководством Карпина

Лещук о «Динамо» при Карпине: «Старались выполнять требования, но результата не было – из-за этого у всех было напряжение, меньше уверенности. В клубе многое перестраивалось ради него»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал, что команда теряла уверенность в себе под руководством Валерия Карпина.
Карпин занимал пост главного тренера «Динамо» с июня по ноябрь 2025 года.
– Мы все старались прислушиваться и выполнять требования, но результата это не дало. Из-за этого напряжение было у всей команды, даже у персонала. В себе уверенность становилась меньше, ведь основной показатель – наше место в таблице.
– В какой момент ты понял, что с тренерским штабом Карпина результата у «Динамо» не будет?
– Мы видели, какой карт-бланш был предоставлен. В клубе многое делалось и перестраивалось ради него. Поменяли часть базы, купили новые тренажеры, сделали более дорогое питание. Я думал, что раньше зимы ничего не изменится. И то, я вообще думал, что целиком год дадут поработать, – сказал Лещук.
