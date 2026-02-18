Нападающий «Бенфики» может получить 10-матчевую дисквалификацию

Форвард «Бенфики» Джанлука Престианни может получить 10-матчевую дисквалификацию за инцидент с вингером «Реала» Винисиусом Жуниором.

Матч команд в Лиге чемпионов, закончившийся победой мадридцев (1:0), приостанавливали во втором тайме. Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Аргентинец впоследствии заявил, что не оскорблял бразильского вингера на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Если инспектор по этике и дисциплине УЕФА обнаружит доказательства расизма в отношении бразильца, Престианни могут отстранить на 10 матчей. Эта форма обязательного наказания была введена в 2013 году Джанни Инфантино, когда он был генеральным секретарем УЕФА.

Наказание ранее применялось, в частности, в 2021 году после матча Лиги Европы между «Славией» и «Рейнджерс». Тогда центральный защитник чешского клуба Ондржей Кудела был обвинен и признан виновным в расистских оскорблениях в адрес Глена Камара.