Игрок "Крыльев Советов" не перейдет в "Балтику"

"Балтика" не будет подписывать Николая Рассказова в это трансферное окно.

© ФК "Крылья Советов"

По информации источника, "Балтика" не планирует новых подписаний в текущее трансферное окно, клуб полностью укомплектован.

Ранее в СМИ появилась информация, что Николай Рассказов интересен калининградскому клубу.

На данный момент российский футболист выступает за самарские "Крылья Советов". В текущем сезоне правый защитник провел за клуб 23 матча и отдал 4 голевые передачи. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,5 миллиона евро.