ЦСКА обыграл «Ростов»

Завершился товарищеский матч между ЦСКА и «Ростовом». Уверенную победу со счетом 3:1 одержали армейцы.

© ПФК ЦСКА

Игра началась с красной карточки голкипера желто-синих Даниила Одоевского. Вратарь на пятой минуте встречи сфолил на защитнике ЦСКА Даниле Круговом. Нарушение произошло вне штрафной площади. По согласованию клубов, вратарь продолжил матч. Одоевский — воспитанник «Зенита» и выступает за «Ростов» на правах аренды.

В первом тайме за ЦСКА отличились полузащитник Дмитрий Баринов и форвард Лусиано. Оба футболиста присоединились к красно-синим этой зимой. За хавбека армейцы заплатили «Локомотиву» 2 млн евро. Форвард перешел в столичную команду из «Зенита» после обмена на защитника Игоря Дивеева. Также сине-бело-голубые доплатили 2 млн евро.

Во втором тайме форвард «Ростова» Егор Голенков забил единственный мяч своей команды. Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отметился последним голом в данной игре.