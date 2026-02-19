«Марсель» объявил о назначении нового главного тренера

Сенегальский специалист Хабиб Бей стал главным тренером французского «Марселя». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«Марсель» рад объявить о назначении Хабиба Бея главным тренером команды. Хабиб Бей проложил уникальный путь во французском футболе, сначала как боевой и уважаемый игрок, а затем как амбициозный и вдумчивый тренер», — написано в сообщении клуба.

Предыдущим местом работы 48-летнего Хабиба Бея был французский «Ренн».

«Марсель» занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1. Команда набрала 40 очков за 22 матча. На первой строчке располагается «Ланс» (52). В Лиге чемпионов «Марсель» занял 25-е место на общем этапе и не смог пройти дальше.